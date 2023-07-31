تجدُّد اشتباكات عين الحلوة بلبنان.. و"الأونروا" تكشف عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى

يشار إلى أن مخيم عين الحلوة معروف في لبنان بانعدام القانون والاشتباكات بين الحين والآخر في المكان الذي يؤوي نحو 55 ألف شخص. وفي عام 2017 انخرطت فصائل فلسطينية في اشتباكات عنيفة لمدة أسبوع تقريبًا مع منظمة مسلحة تابعة لتنظيم داعش.