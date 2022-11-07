الرئيس الإماراتي: تغير المناخ يؤثر على الاستقرار والأمن العالميين ومخاطره لا تستثني أحداً

قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الاثنين): "إن تغير المناخ يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، مخاطره لا تستثني أحداً".
وبين الرئيس الإماراتي خلال كلمته في مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن بلاده ستواصل العمل على خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الإمارات أوقفت منذ عقود عمليات حرق الغاز، وأرست ركائز استدامة حفاظاً على البيئة.
وأشار إلى مبادرات أبوظبي الخاصة بإستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإطلاق اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار استثمارات، وإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وذكر الرئيس الإماراتي أن استضافة مدينة "إكسبو" دبي مؤتمر المناخ "كوب 28" ستركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وإنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في مخرجات اتفاق باريس للمناخ.