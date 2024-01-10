قوات التحالف تصد هجومًا بمسيرات استهدف سفينة قبالة السواحل اليمنية

أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" فجر الأربعاء، أن القوات الدولية المنتشرة في البحر الأحمر، استجابت لحادث أمني جديد قبالة السواحل اليمنية الشمالية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.
وقالت الوكالة في بيان إنها "تَلَقّت تقارير عن حادث على بُعد حوالى 50 ميلًا بحريًّا غرب ميناء الحديدة (اليمني)، ينطوي على وجود طائرات بدون طيار".
وأضاف البيان أن "قوات التحالف تدخلت"؛ مشيرًا إلى أنه "بحسب هذه المؤشرات ليست هناك إصابات بشرية أو أضرار مادية".
وأوصت الوكالة السفن بتوخي الحذر أثناء إبحارها في هذا الجزء من البحر الأحمر.
ولم تحدد الوكالة البريطانية ماهية الحادث الأمني الذي وقع في هذه المياه التي تشهد منذ أسابيع هجمات.