"له وزن كبير ويجب تنفيذه".. ما أهمية قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟

ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يتطلب إصدار قرار، وهو ما يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض "الفيتو"، ومن غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء ضد "إسرائيل" أو "حماس" إذا لم ينفذ أي منهما القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي ينتهي خلال أسبوعين، وإطلاق سراح الرهائن.