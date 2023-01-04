"ديكتاتور وحشي".. أمريكا تدعو دول العالم لعدم تطبيع العلاقات مع "الأسد"

وأضاف"برايس": "نحضّ الدول على أن تدرس بعناية سجلّ حقوق الإنسان المروّع لنظام بشار الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضدّ الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".