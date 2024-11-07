تحدٍّ قانوني ولوجستي كبير.. الهجرة إلى أمريكا في عهد ترامب.. ما الذي سيتغير؟

ويضيف روبنز أن "من الضروري أن يفهم صانعو السياسات والجمهور الأمريكي ما الذي سيتضمنه هذا: عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، صناعات منهكة أصلًا تم تدميرها، ملايين الأشخاص محتجزين في مراكز الاحتجاز، وآلاف العائلات التي تمزقها؛ مما يسبب الرعب والفوضى في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد"؛ على حسب تعبيره.