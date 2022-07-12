وكالة دولية تحذر: ربما لم نشهد الأسوأ لأزمة الطاقة العالمية حتى الآن

ورغم تراجع أسعار خام برنت اليوم بأكثر من 4.5 بالمائة، وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي، مع تشديد السياسات النقدية حول العالم، وقيود الصين لاحتواء كورونا، إلا أن سعر الخام القياسي لا يزال مرتفعًا بأكثر من 36 بالمائة منذ بداية العام.