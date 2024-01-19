ضابط إسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيةً: لا يمكن القضاء على "حماس" لا حالياً ولا في المستقبل

ولفتت إلى أن ما يزيد من تلك المخاوف هو أنه مع سحب الفرقة 36 من قطاع غزة بوقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع، تمّ إطلاق وابل من الصواريخ من وسط قطاع غزة، حيث كانت تعمل الفرقة.