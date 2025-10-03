"ترامب" يمنح "الفرصة الأخيرة" لحماس حتى الأحد.. ويتوعد: الجحيم بانتظاركم

في تطور جديد، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حركة حماس حتى الساعة العاشرة من مساء الأحد بتوقيت غرينتش (السادسة مساء بتوقيت واشنطن)، للرد على خطته المقترحة لوقف الحرب في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات وصفها بـ"غير المسبوقة" في حال رفضها.



وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستُفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل".