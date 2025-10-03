"ترامب" يمنح "الفرصة الأخيرة" لحماس حتى الأحد.. ويتوعد: الجحيم بانتظاركم

في تطور جديد، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حركة حماس حتى الساعة العاشرة من مساء الأحد بتوقيت غرينتش (السادسة مساء بتوقيت واشنطن)، للرد على خطته المقترحة لوقف الحرب في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات وصفها بـ"غير المسبوقة" في حال رفضها.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستُفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل".
وأضاف أن "معظم مقاتلي حماس محاصرون عسكريًا، في انتظار أن أعطي أنا الإذن لتُمحى حياتهم سريعًا. أما الآخرون، فنحن نعلم من أنتم وأين أنتم، وسيتم اصطيادكم وقتلكم".
ودعا ترامب المدنيين الفلسطينيين الأبرياء إلى "مغادرة المنطقة فورًا إلى أجزاء أكثر أمانًا من غزة"، متعهدًا بتوفير الرعاية لهم من قبل من وصفهم بـ"الراغبين في المساعدة".
وأشار إلى أن الخطة المطروحة حظيت بدعم إسرائيل وعدة دول في المنطقة، مؤكدًا أن "لحسن حظ حماس.. سيتم منحهم هذه الفرصة الأخيرة".
من جانبها، أكدت حركة حماس أنها ما زالت تواصل المشاورات بشأن الخطة، وأبلغت الوسطاء بأنها تحتاج لمزيد من الوقت، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن قيادي في الحركة.
وكان ترامب قد أعلن، الإثنين، عن خطة مؤلفة من 20 بندًا، تضمنت وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وانسحابًا تدريجيًا لإسرائيل، إضافة إلى نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف دولي يترأسه ترامب نفسه ويضم شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وبحسب "وكالة معًا"، أبدت حماس تحفظات على بعض بنود الخطة، وطلبت ضمانات دولية بعدم خرق وقف إطلاق النار، إضافة إلى جداول زمنية واضحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.