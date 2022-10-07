140 مجموعة من منظمات المجتمع المدني: على صندوق النقد ضخ أموال لدعم الدول الأعضاء

وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد ذكروا في يوليو، أن إصداراً جديداً لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة كان من بين الخيارات لمساعدة البلدان التي تكافح تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لم تكن هناك مناقشات نشطة بشأن هذه المسألة.