حملات قمع دموية.. جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لبحث احتجاجات إيران

على خلفية تعامل القوى الأمنية مع الاحتجاجات التي تشهدها، التي تتهم فيها طهران بحملات قمع دامٍ، يستعد أعلى كيان حقوقي في الأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران.