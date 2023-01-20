البيت الأبيض يصنف مجموعة "فاغنر" الروسية كمنظمة إجرامية دولية

يذكر أن مجموعة فاغنر التي تأسست عام 2014، جندت آلاف السجناء للقتال في روسيا لقاء خفض عقوباتهم، ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير الماضي.