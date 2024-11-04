الرئاسة الفلسطينية: قطع إسرائيل للعلاقة مع "الأونروا" هدفه تصفية قضية اللاجئين

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها"، مطالباً المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضدّ إسرائيل، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.