بالأرقام.. انتخابات التجديد النصفي في أميركا

كانت انتخابات التجديد النصفي التي تمّت عام 2018 قد شهدت تصويت 39 مليوناً، واعتبرت حينها النسبة الأعلى في التاريخ الأميركي الحديث، وهذا يعني أن الانتخابات الحالية غير مسبوقة من ناحية التصويت.