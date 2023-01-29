تركيا تؤيد محاسبة النظام السوري على مهاجمة "دوما" بغاز الكلور

أعلنت تركيا، اليوم (الأحد)، أنها ستواصل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق الذي أدى إلى مقتل 48 شخصاً والذي كشف فريق التحقيق، التابع للمنظمة، مسؤولية النظام السوري عن تنفيذه.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير المنظمة الصادر الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي وقع في 7 أبريل (نيسان) 2018، أن فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشف في تقريره الثالث أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما، نفذه النظام، وفقاً لـ"فرانس برس".

وقالت الوزارة: "لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".