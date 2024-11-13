سقوط جرحى من الجيش السوري في غارات إسرائيلية استهدفت ريف حمص

وفي وقت سابق من الثلاثاء، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية في البلاد، وفق ما أفاد الجيش الأمريكي.