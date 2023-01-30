باكستان.. حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور ترتفع إلى 47

قفزت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري، الذي وقع اليوم (الاثنين) في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 47 قتيلاً على الأقلّ، و150 مصاباً، غالبيتهم من الشرطة، بعد أن كانت قبل ساعات 32 قتيلاً و147 جريحاً.
وأفاد المتحدّث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور محمد عاصم خان، بأنّ التفجير أسفر عن 47 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، أشار المسؤول الحكومي البارز شفيع الله خان، إلى أن حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع أكثر مع استمرار انتشال جثث من تحت الأنقاض.
من ناحيته، أوضح رئيس شرطة بيشاور محمد إعجاز خان، أن ما بين 300 و400 شخص يؤدّون عادة الصلاة داخل المسجد في هذا الوقت.
ووقع التفجير أثناء صلاة العصر، وأدّى عصف الانفجار إلى انهيار سقف المسجد وأحد جدرانه.
ويعدّ المقرّ العام للشرطة في بيشاور من المناطق الخاضعة لإجراءات أمنية مشدّدة في المدينة، ويضمّ مقار وكالات استخبارات مختلفة.