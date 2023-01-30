باكستان.. حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور ترتفع إلى 47

قفزت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري، الذي وقع اليوم (الاثنين) في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 47 قتيلاً على الأقلّ، و150 مصاباً، غالبيتهم من الشرطة، بعد أن كانت قبل ساعات 32 قتيلاً و147 جريحاً.