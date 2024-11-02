"الجامعة العربية" تطالب مجلسَ الأمن بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ودعت الجامعةُ العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.