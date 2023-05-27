حرب باردة وذكاء اصطناعي ومأزق أوكرانيا.. "ثعلب السياسة" يتحدّث ومعه 100 عام!

على الرغم من أنه بلغ المئة من عمره، وهو عمر لا يرغب كثيرون أو لا يستطيعون فيه التعرّف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، فإنه يمكن القول: إن كيسنجر أصبح مهووسًا بموضوع الذكاء الاصطناعي، بل إنه تعاون مع اثنين من المؤلفين المشاركين في تأليف كتاب صدر عام 2021 بعنوان "عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان".