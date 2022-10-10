"سوليفان": سنقف بجانب المحتجين في إيران وسنحاسب مستخدمي العنف ضدهم

يُشار إلى أنه منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر (2022)، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.