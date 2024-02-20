"قارن ممارسات الاحتلال بالمحرقة".. وزير خارجية البرازيل يرفض الاعتذار عن تصريحات "دا سيلفا"

وذكرت القناة: "في الاجتماع، أعرب فييرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي عومل بها السفير البرازيلي في تل أبيب، وفقاً للتقارير، لم يعتذر فييرا عن تصريحات دا سيلفا، بل عزّز موقف البرازيل".