"مجلس الأمن" يعقد جلسة مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إحاطة إلى المجلس، تَطَرق فيها إلى آخر تطورات الوضع في غزة، وما يواجهه جميع سكان القطاع من دمار بسبب القصف الإسرائيلي على منازلهم؛ مطالبًا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.