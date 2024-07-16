استشهاد 44 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن من بين الشهداء 35 فلسطينيًّا استُشهدوا في عمليات قصف لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في النصيرات والزوايدة ودير البلح، كما استُشهد ثمانية فلسطينيين في غارات عنيفة على منازل في مدينتيْ رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.