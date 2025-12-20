حاكم مصرف سوريا: رفع قانون قيصر يمهد للعودة إلى النظام المالي العالمي

وأوضح عبدالقادر في تصريحات صحفية أمس أن التصنيف الائتماني يعد مؤشرًا تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، ويشكل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على كونه تخفيفًا للعقوبات، بل يمثل إزالة حاجز قانوني أساسي كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.