الادعاء العام في مانهاتن يعلن أن ترامب رهن الاعتقال

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن، حيث يمثل أمام الادعاء على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.