الادعاء العام في مانهاتن يعلن أن ترامب رهن الاعتقال

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن، حيث يمثل أمام الادعاء على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة "سي إن إن": فإن ترامب الذي دخل المحكمة أصبح رهن الاعتقال من الناحية العملية؛ إذ لا يمكنه أن يغادر المكان إلا بعد صدور إذن بالإفراج من القاضي.
وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما قال محلّلو "سي إن إن": إنه بدا "حزينًا" و"غاضبًا"، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.
ويأتي مثول ترامب فيما كان الادعاء العام في نيويورك قد اتهمه بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.
وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيًّا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.
وبموجب قانون ولاية نيويورك: يتعيّن أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يظلّ التقاط صورة للشخص الموقوف أمرًا مرتبطًا بتقدير هيئات إنفاذ القانون.