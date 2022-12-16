منازل تقصف وقتلى ومصابون.. اشتباكات غرب ليبيا تلغي صلاة الجمعة!

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها صبراتة اشتباكات بين هذه المليشيات؛ فخلال هذا العام وقعت أكثر من مرة معارك طاحنة أسقطت قتلى وجرحى، وتحاول المليشيات المستوطنة هناك، والتي كانت تقاتل تحت لواء واحد في فترة من الفترات، كسب مزيد من النفوذ والسيطرة على هذه المدن؛ لتسهيل مصالحهم الخاصة بتجارة السلاح والمخدرات ورحلات الهجرة غير الشرعية.