أبو الغيط يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قرار مجلس الوزراء المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على إقامة (19) مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن القرار يعكس تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.
وقال أبو الغيط في بيان صادر اليوم: «إن التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون والمستوطنون».
وأكد أن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيًا بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يُعد نوعًا من الإرهاب، يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.