أبو الغيط يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قرار مجلس الوزراء المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على إقامة (19) مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن القرار يعكس تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.