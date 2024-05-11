"الخارجية" الأردنية: التصويت على تأييد العضوية الكاملة لفلسطين يثبت أن إسرائيل "دولة منبوذة"

وقال الصفدي؛ على حسابه في إكس، أمس "مع تواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت أغلبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيّدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة، في قرارٍ يثبت بشكلٍ إضافي، أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة"، ونشكر كل مَن اتخذ هذا الموقف.