"الخارجية" الأردنية: التصويت على تأييد العضوية الكاملة لفلسطين يثبت أن إسرائيل "دولة منبوذة"

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين "يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة".
وقال الصفدي؛ على حسابه في إكس، أمس "مع تواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت أغلبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيّدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة، في قرارٍ يثبت بشكلٍ إضافي، أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة"، ونشكر كل مَن اتخذ هذا الموقف.
ووفق "الفرنسية" اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن القرار "يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى "إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين.. دون إبطاء".
ويعتبر مشروع القرار الذي قدّمته الإمارات واعتُمد الجمعة بأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة".
وفي حين أثار القرار غضب إسرائيل، لقي ترحيب السلطة الفلسطينية ودول عربية، منها السعودية وقطر.
وكرّر الفلسطينيون في مواجهة الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 7 أشهر، طلباً تقدّموا به عام 2011، ويسعون عبره الى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حالياً بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.
وحذّرت واشنطن، الجمعة، من أنه إذا عادت المسألة الى مجلس الأمن، فإنها تتوقع "نتيجة مماثلة لتلك التي سُجلت في أبريل".