مدان بالاحتيال.. "العليا الإسرائيلية" تلغي تعيين وزير داخلية حكومة "نتنياهو"

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو؛ بسبب إدانته بالاحتيال.
وذكرت المحكمة العليا في نص القرار، أن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة لا يمكن الاستمرار به، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن معظم القضاة قرروا أن هذا التعيين كان معيباً بشدة، ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة "درعي" من منصبيه.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه درعي زعيم حزب شاس، لهزة في حكومة "نتنياهو" الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل؛ بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.