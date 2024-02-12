ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة بنسبة 3% خلال 2023

وأضاف تقرير المجموعة المؤيدة للاستيطان، أن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألفاً و407 في عام 2023، مقارنة بـ502 ألف و991 مستوطناً، العام الماضي، بزيادة 14 ألفاً و416 مستوطناً، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".