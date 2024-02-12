ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة بنسبة 3% خلال 2023

أفاد تقرير نشرته مجموعة "إحصاءات السكان اليهود في الضفة الغربية"، اليوم (الاثنين) بارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المُحتلة بنسبة 3%، في عام 2023، ليتجاوز عتبة النصف مليون.
وأضاف تقرير المجموعة المؤيدة للاستيطان، أن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألفاً و407 في عام 2023، مقارنة بـ502 ألف و991 مستوطناً، العام الماضي، بزيادة 14 ألفاً و416 مستوطناً، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وبيّن التقرير أن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن العديد من الإسرائيليين قرروا بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما كانوا يعارضون ذلك.
وتوقع التقرير أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية عتبة 600 ألف قبل عام 2030؛ إذا استمر معدل النمو على وتيرة السنوات الخمس الماضية.