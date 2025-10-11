"ماكرون" يزور القاهرة لدعم اتفاق غزة وبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وقوة دولية لضمان الاستقرار

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، إلى مصر للمشاركة في احتفالية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على دعم بلاده لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيبحث خلال الزيارة مع شركائه الدوليين المراحل المقبلة لتنفيذ الاتفاق، دون أن تحدد ما إذا كان سيلتقي الرئيس الأميركي الذي يشارك أيضًا في المناسبة المقررة في القاهرة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أشار في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إلى ضرورة وجود غطاء دولي لتنفيذ الاتفاق، داعيًا إلى مشاركة قوات دولية في مراقبته، مع دعم الشرطة الفلسطينية التي تم تأهيلها من قبل مصر والأردن وكندا، لتمارس مهام الأمن اليومية داخل غزة.
وأوضح بارو أن عدة دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى القوة الدولية، لكن ذلك يتطلب صدور تفويض من مجلس الأمن، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا في نيويورك لإصدار قرار يحدّد الإطار القانوني لانتشار هذه القوة.
ويُنتظر أن تحتضن القاهرة، يوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من رؤساء الدول الغربية والعربية، وذلك تتويجًا للجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر، إلى جانب تركيا، لإقناع طرفي النزاع بالوصول إلى اتفاق وقف الحرب.