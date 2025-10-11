"ماكرون" يزور القاهرة لدعم اتفاق غزة وبحث ترتيبات المرحلة المقبلة وقوة دولية لضمان الاستقرار

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أشار في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إلى ضرورة وجود غطاء دولي لتنفيذ الاتفاق، داعيًا إلى مشاركة قوات دولية في مراقبته، مع دعم الشرطة الفلسطينية التي تم تأهيلها من قبل مصر والأردن وكندا، لتمارس مهام الأمن اليومية داخل غزة.