"هيلي" تُصعِّد انتقادها لـ"ترامب": "إنه مهووس بشياطين ماضية.. ويزداد اختلالاً وشرًّا"

لا تزال المنافَسة للوصول إلى البيت الأبيض محتدمة بين المرشحين إلا أنها وصلت إلى أشدها على ما يبدو؛ إذ وجَّهت نيكي هيلي، المنافِسة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقاداتها الأكثر حدة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالاً".