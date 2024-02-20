"هيلي" تُصعِّد انتقادها لـ"ترامب": "إنه مهووس بشياطين ماضية.. ويزداد اختلالاً وشرًّا"

لا تزال المنافَسة للوصول إلى البيت الأبيض محتدمة بين المرشحين إلا أنها وصلت إلى أشدها على ما يبدو؛ إذ وجَّهت نيكي هيلي، المنافِسة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقاداتها الأكثر حدة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالاً".
وفي التفاصيل، رأت "هيلي" أن الرئيس السابق "يزداد شرًّا وعدائية على مَرّ الأيام"، وذلك قبيل انتخابات تمهيدية، ستجرى السبت في معقلها في كارولاينا الجنوبية حيث يُتوقع أن تتكبد هزيمة ساحقة على يده.
وقالت أمام مناصريها: "إنه مشتت تمامًا، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضية، لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون"، وفقًا لـ"العربية نت".
ورفضت هيلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات الانسحاب من الانتخابات التمهيدية؛ وهو ما أثار حفيظة حملة الرئيس السابق الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.
يُذكر أن هيلي كانت قد تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ولاية ترامب الرئاسية، وتعهدت بمواصلة الحملة على الرغم من تحذير جمهوريين من أنها بذلك تُلحق ضررًا بحظوظ الحزب على صعيد إلحاق الهزيمة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر. وقالت هيلي: "لا أخشى انتقام ترامب. أرفض الاستسلام".
وباتت المرشحة الجمهورية متأخرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنها تشدد على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.