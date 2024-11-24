كل رجال الرئيس.. ترامب ينتهي من تشكيل إدارته

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، أنه رشح رئيسة مركز "أمريكا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة إدارته.
وكانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز "إيه إف بي آي" AFPI عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من المرشح الجمهوري هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رشحت لتولي حقيبة التعليم.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال ترامب في بيان: إن "التزام بروك رولينز تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة؛ هو أمر لا مثيل له".
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".
وبصفتها وزيرة للزراعة، ستشرف "رولينز" على برامج الزراعة والأغذية الحكومية والبحوث وتجارة الأغذية، فضلًا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النبات.
وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، قبل أن يعهد ترامب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.
وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في إدارته، وسيكون قادرًا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفيدرالية.