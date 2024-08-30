تحذير بعد 3 مقذوفات.. "تسرب النفط من الناقلة سونيون".. أوروبا تنفي واليونان تؤكد

أتى هذا التحذير بعد ساعات فقط من طمأنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر عن وضع الناقلة؛ حيث أكدت مساء الخميس، أنها لم ترصد أي تسرب للنفط على متن ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني في البحر الأحمر.