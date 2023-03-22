قوات الأمن اللبناني في السراي الحكومي تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين

أطلقت القوى الأمنية اللبنانية في السراي الحكومي، عددًا كبيرًا من القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين في ساحة "رياض الصلح".
وكشفت مصادر مطلعة عن سقوط عدد من الإصابات جراء إطلاق القنابل على المحتجين.
وبدأت التظاهرة التي شارك فيها اللبنانيون اليوم الأربعاء، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام السراي الحكومي في وسط بيروت.
وشهدت ساحة "رياض الصلح" المواجِهة للسراي الحكومي، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا واستنفارًا لعناصر مكافحة الشغب، مع المعدات اللازمة في حال حصلت أي مواجهات مع المعتصمين.