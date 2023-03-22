قوات الأمن اللبناني في السراي الحكومي تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين

وشهدت ساحة "رياض الصلح" المواجِهة للسراي الحكومي، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا واستنفارًا لعناصر مكافحة الشغب، مع المعدات اللازمة في حال حصلت أي مواجهات مع المعتصمين.