"ترامب" يحضر المرافعات الافتتاحية لمحاكمته في قضية الممثلة الإباحية

من جهته، أوضح المدعي العام ماثيو كولانجيلو، أن هذه القضية تتعلق بمؤامرة وتستر، ومؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2016، ثم الخطوات التي اتخذها دونالد "ترامب" لإخفاء هذا التزوير غير القانوني للانتخابات.