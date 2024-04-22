"ترامب" يحضر المرافعات الافتتاحية لمحاكمته في قضية الممثلة الإباحية

حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، المرافعات الافتتاحية في محاكمته بقضية جنائية، تتعلق بالتستر على دفعه أموالاً لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وقال "ترامب" البالغ 77 عاماً في تصريح لصحافيين قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن: "إنه يوم حزين جداً جداً للولايات المتحدة".
وأضاف: "أنا موجود هنا بدلاً من تمكيني من أن أكون في بنسلفانيا، في جورجيا وأماكن أخرى عدة لخوض الحملة الانتخابية، إنها حملة اضطهاد تأتي للأسف من واشنطن"، في إشارة إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
من جانبه، ذكر تود بلانش، محامي "ترامب" خلال المرافعة، أن "الرئيس السابق لم يرتكب جريمة"، رافضاً تصريحات المدعين بأن "ترامب" سعى للتستر على دفع محاميه أموالاً لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وقال "بلانش": "الرئيس ترامب بريء، الرئيس ترامب لم يرتكب أي جرائم.. لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أن يرفع هذه القضية".
من جهته، أوضح المدعي العام ماثيو كولانجيلو، أن هذه القضية تتعلق بمؤامرة وتستر، ومؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2016، ثم الخطوات التي اتخذها دونالد "ترامب" لإخفاء هذا التزوير غير القانوني للانتخابات.
وبين "كولانجيلو" لهيئة المحلفين أنهم سيستمعون إلى "ترامب" وهو "يعمل على تفاصيل المخطط بصوته في محادثات مسجلة".