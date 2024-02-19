بعد وفاة "نافالني".. "بايدن": واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على موسكو

وفي رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت وفاة نافالني ستؤثر على احتمالات الموافقة في مجلس النواب بالكونغرس على مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا رد بايدن قائلاً: "آمل ذلك، لكنني لست متأكدًا".