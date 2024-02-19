بعد وفاة "نافالني".. "بايدن": واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على موسكو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وتفصيلاً، أوضح "بايدن" في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد فرضنا عقوبات، لكن ندرس إمكانية فرض عقوبات إضافية".
وفي رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت وفاة نافالني ستؤثر على احتمالات الموافقة في مجلس النواب بالكونغرس على مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا رد بايدن قائلاً: "آمل ذلك، لكنني لست متأكدًا".
وفي وقت سابق اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني، ومع ذلك ألقى بايدن باللوم فعليًّا على القيادة الروسية فيما حدث، وفقًا لـ"العربية نت".
ودعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضية الولايات المتحدة إلى إظهار ضبط النفس، وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة نافالني.
وكانت إدارة السجون الروسية قد أعلنت وفاة المعارض أليكسي نافالني الجمعة الماضية في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق لا يزال مستمرًّا.