مراسم ملكية.. تنصيب العاهل البريطاني تشارلز الثالث على عرش كندا وأستراليا

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإنه "على الرغم من أن الكنديين لا يبالون إلى حد ما بالنظام الملكي، إلا أن كثيرين لديهم مودة كبيرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تمثل صورتها الظلية عملاتهم المعدنية"، حيث إنه "بشكل عام، تعد الحركة المناهضة للملكية في كندا صغيرة للغاية، ما يعني أن تشارلز سيظل ملكاً لكندا بشكل شبه مؤكّد".