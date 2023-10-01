ردًا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف معقل العمال الكردستاني في شمال العراق

وشن مجهولان، الأحد، هجومًا بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية، إن "التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا".