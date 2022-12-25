3 منظمات إغاثية تعلق عملها في أفغانستان لمنع "طالبان" النساء من العمل بها

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، اليوم (الأحد)، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.
وقالت منظمات "أنقذوا الأطفال"، والمجلس النروجي للاجئين، و"كير" في بيان مشترك: "سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وصدر البيان في ختام اجتماع ضم مسؤولين كبارًا في الأمم المتحدة وممثلي عشرات المنظمات غير الحكومية في كابول.
وكانت وزارة الاقتصاد وجهت أمس إلى جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها، ولم يتّضح إن كانت هذه التوجيهات ستؤثّر في العاملات الأجنبيات.