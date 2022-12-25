3 منظمات إغاثية تعلق عملها في أفغانستان لمنع "طالبان" النساء من العمل بها

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، اليوم (الأحد)، أنها ستعلق عملها في أفغانستان، بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، بحسب بيان.