"مجلس التعاون" يدعو إلى ضبط النفس والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

ودعا البديوي؛ جميع الأطراف، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس؛ لمنع أيّ تصعيدٍ إضافي يهدّد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكداً ضرورة بذل الأطراف كافة، جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيلٍ فعّال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أي تداعياتٍ؛ قد تؤدي إلى مزيدٍ من التصعيد، وحثَّ جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.