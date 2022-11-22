"تعصف به أزمة حادة".. مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف والمجاعة في الصومال

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيجري تنظيم المؤتمر العربي الأممي رفيع المستوى حول مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، في الصومال، في يوم 6 ديسمبر المقبل.
وبيّن "زكي" في مؤتمر صحافي، أن جامعة الدول العربية سترعى المؤتمر لتنسيق جهود المنظمات العربية والأممية، لمواجهة خطر المجاعة في الصومال بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف إلى نحو 7.8 مليون شخص.
ولفت إلى أن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود؛ حيث هناك شحٌّ في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي نصف الشعب الصومالي، يعيش في أزمة جفاف، وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية.