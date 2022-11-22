"تعصف به أزمة حادة".. مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف والمجاعة في الصومال

ولفت إلى أن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود؛ حيث هناك شحٌّ في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي نصف الشعب الصومالي، يعيش في أزمة جفاف، وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية.