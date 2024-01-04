إسرائيل.. الجيش يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2300

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرًا تحديثًا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردًا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.