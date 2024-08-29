لم تُسقط بنيران روسية.. تحطم طائرة F-16 أوكرانية ومقتل قائدها

بعد أسابيع من تسليم مقاتلات "إف 16" أمريكية الصنع لكييف، أعلنت أوكرانيا عن تحطم إحداها ومقتل قائدها، حيث أكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة إف 16، الاثنين الماضي ومقتل قائدها.