لم تُسقط بنيران روسية.. تحطم طائرة F-16 أوكرانية ومقتل قائدها

بعد أسابيع من تسليم مقاتلات "إف 16" أمريكية الصنع لكييف، أعلنت أوكرانيا عن تحطم إحداها ومقتل قائدها، حيث أكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة إف 16، الاثنين الماضي ومقتل قائدها.
وفي التفاصيل، قال الجيش الأوكراني إن الاتصال بالمقاتلة إف 16 انقطع قبل سقوطها أثناء التصدي لهجوم روسي.
وكشف مسؤول أمريكي أن مقاتلة من طراز F-16، تابعة للجيش الأوكراني، تحطمت في حادث الاثنين الماضي، مرجحًا أنه "نتيجة خطأ الطيار"، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تُسقط بنيران روسية على الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم ضرب أهدافًا في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إنه "لا يبدو أن تحطم الطائرة جاء نتيجة عمل عسكري روسي".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد يوم الثلاثاء، بأن بلاده استخدمت مقاتلات F-16 لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال ضربات هذا الأسبوع، وفقًا للعربية نت.
وتقارير تحطم إحدى مقاتلات F-16 القليلة التي بحوزة أوكرانيا، قد تشكل ضربة كبيرة لكييف، التي ناشدت لعدة أشهر الحلفاء الغربيين للحصول على هذه المقاتلات، قبل أن يعطي الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر العام الماضي، للدول الأوروبية لتسليمها للجيش الأوكراني بحسب الصحيفة الأمريكية.
وتأمل كييف أن تمنح الطائرات الغربية المتقدمة قواتها ميزة في ساحة المعركة، وخصوصًا لإسقاط الصواريخ الروسية، وأيضًا للمساعدة في حماية القوات على الخطوط الأمامية.