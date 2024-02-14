"نتنياهو" يتوعد بعملية "قوية" في رفح بعد السماح للسكان بمغادرة المدينة

ووفقاً للموقع، في محاولة لإحراز تقدم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، عرض المصريون والقطريون إجراء مزيد من المفاوضات، لكن نتنياهو أكد أنه لا جدوى من ذلك حتى توافق "حماس" على تغيير موقفها، وخصوصاً، عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.