إرهابهم وصل لمستويات غير مسبوقة.. فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف جرائم المستعمرين

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن مليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربدتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة، من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة، وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية؛ بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.