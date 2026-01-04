بعد أن أحكمت قوات درع الوطن السيطرة الميدانية عليها .. الخنبشي يباشر مهام إدارة حضرموت

وأشارت المصادر إلى أن محمد الزبيدي، رئيس ما يسمى بالانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، وعلي الكثيري، رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي جنوب مدينة سيئون، واللذين تحصنا بقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من معسكر الأدواس، فرا قبل محاصرتهما من قبل قوات درع الوطن ودفعهما للاستسلام.