بعد أن أحكمت قوات درع الوطن السيطرة الميدانية عليها .. الخنبشي يباشر مهام إدارة حضرموت

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي بدء مهام إدارة المحافظة من مدينة سيئون، وذلك بعد أن أعلنت الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، استعادة حضرموت.
وكان الخنبشي قد أعلن في وقت سابق أن قوات درع الوطن سيطرت على مطار الريان في مدينة المكلا، مشيرًا إلى أن قائد الفرقة الثالثة درع وطن فهد بامؤمن وقواته باشروا تأمين المطار. وأوضح أنه جرى التعامل مع جيوب مقاومة في محور مطار الريان والقضاء عليها.
ودخلت قوات درع الوطن، اليوم الأحد، إلى مدينة المكلا ومطار الريان ومناطق الساحل، فيما أعلنت بدء تسلم الأسلحة الثقيلة من أغلب قوات المجلس الانتقالي في محافظة المهرة.
وفي سياق متصل، كانت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت قد أعلنت، أمس، تأمين مدينة المكلا وضواحيها، إلى جانب جميع المنشآت العسكرية والمدنية.
وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية تأمين المنشآت العسكرية والمدنية من قبل قوات النخبة الحضرمية وقوات حماية حضرموت وقوات درع الوطن، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المعسكرات وعدم الانسياق خلف الشائعات، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
وأفادت مصادر ميدانية، وفق "العربية"، بأن قوات درع الوطن استكملت تأمين مدن وادي حضرموت، بما فيها سيئون والمنشآت الحيوية فيها، واتجهت لتعقب ما تبقى من جيوب القوات الموالية للمجلس الانتقالي في منطقة الهضبة وعلى الطريق الرابط بين سيئون والمكلا.
وأشارت المصادر إلى أن محمد الزبيدي، رئيس ما يسمى بالانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، وعلي الكثيري، رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي جنوب مدينة سيئون، واللذين تحصنا بقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من معسكر الأدواس، فرا قبل محاصرتهما من قبل قوات درع الوطن ودفعهما للاستسلام.
وعقب ذلك، سمحت قوات درع الوطن لهما بالخروج الآمن بعد مصادرة الأسلحة الثقيلة والمعدات التابعة لهما، ونقلهما من حضرموت إلى عدن عبر طريق المكلا – الشحر.
ودعت قوات درع الوطن القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.
كما أكدت قوات درع الوطن السيطرة على محافظة المهرة، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا عمليات تأمينها، وأوضحت أنها أمّنت ميناءي الغيضة ونشطون، إلى جانب القصر الجمهوري والسجن المركزي، وتعمل على تأمين مداخل المحافظة ومخارجها.