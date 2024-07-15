"الكرملين": "بوتين" لم يتواصل مع "ترامب" بعد محاولة اغتياله.. ولا يخطّط لذلك

وأوضح الكرملين، أمس الأحد، وفق سكاي نيوز عربية، أنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن محاولة اغتيال ترامب، التي وقعت يوم السبت، لكنه اتهمها بتهيئة أجواء أفضت إلى الواقعة.