وزير الطاقة الإماراتي: لا تحديات قصيرة المدى بالقطاع تؤثر على المشهد العالمي

واستبعد الوزير الإماراتي أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي؛ مشيرًا إلى أن القمة العالمية للحكومات، منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة، التي تقود الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية وتتزامن مع استضافتها لفعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، لتشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الجهود في مجال تحول الطاقة؛ إذ يعد سوق الكهرباء إحدى المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الإمارات المستدامة.