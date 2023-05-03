السفارة الأمريكية تحذِّر رعاياها في كييف تحسبًا لانتقام صاروخي روسي

كتبت السفارة الأمريكية لدى كييف على موقعها الإلكتروني أنه في ضوء التصعيد الصاروخي الأخير في جميع أنحاء أوكرانيا و"الخطاب التحريضي من جانب موسكو"، فإن وزارة الخارجية تحذِّر المواطنين الأمريكيين من التهديد المتزايد والمستمر للهجمات الصاروخية على كييف.