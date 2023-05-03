السفارة الأمريكية تحذِّر رعاياها في كييف تحسبًا لانتقام صاروخي روسي

حذَّرت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا ليل الأربعاء/ الخميس رعاياها المقيمين في العاصمة كييف بشأن تزايُد خطر وقوع هجمات صاروخية روسية؛ وذلك بعد ساعات من توعُّد مسؤولين روس بالانتقام لما قالوا إنها محاولة اغتيال تعرَّض لها الرئيس فلاديمير بوتين.
كتبت السفارة الأمريكية لدى كييف على موقعها الإلكتروني أنه في ضوء التصعيد الصاروخي الأخير في جميع أنحاء أوكرانيا و"الخطاب التحريضي من جانب موسكو"، فإن وزارة الخارجية تحذِّر المواطنين الأمريكيين من التهديد المتزايد والمستمر للهجمات الصاروخية على كييف.
وأضافت -بحسب موقع سكاي نيوز عربية- بأن المواطنين الأمريكيين مدعوون إلى مراقبة أنظمة الإنذار، واللجوء إلى ملاذ آمن، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة المعلومات الأمنية الإضافية التي توفرها السفارة بشأن الأمن الشخصي.
وارتفعت حصيلة القصف الروسي على منطقة خيرسون إلى 21 قتيلاً و48 جريحًا، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء.
وكتب زيلينسكي على تلجرام: "في الوقت الراهن قُتل 21 شخصًا وأُصيب 48".
وأضاف: "الضربات أصابت محطة قطارات، ومتجر أدوات، و(سوبرماركت)، ومحطة وقود"، وفقًا لـ"فرانس برس".